Блогер Евгений Савин объявил о создании профессионального футбольного клуба
Бывший футболист "Амкара" и "Крыльев Советов" Евгений Савин, являющийся создателем известного YouTube-канала "КраСава", сообщил, что он принял решение создать профессиональный футбольный клуб, который будет выступать во втором дивизионе (ПФЛ).
Клуб также будет называться "Красава". Место базирования клуба пока не определено. Савин объявил о наборе в клубе талантливых молодых футболистов возрастом от 16 до 21 года.
По словам Савина, целью является предоставление молодых игрокам шанса проявить себя и получить шанс перейти в более известный клуб.
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