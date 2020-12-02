Блогер показал, какие проблемы возникают у Месси за рулем автомобиля

Известный блогер в своем TikTok показал, что аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси страдает из-за своей популярности.

Каждый раз, когда форвард садится в машину в Барселоне, его автомобиль окружают десятки фанатов, которые фотографируют Месси и снимают с ним видео. Лионель не показывает раздражения и терпеливо позирует.

В нынешнем сезоне 33-летний Месси провел за "Барселону" 12 матчей во всех турнирах, забил семь голов и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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