Блогер показал, какие проблемы возникают у Месси за рулем автомобиля

Теги лионель мессибарселона

Блогер показал, какие проблемы возникают у Месси за рулем автомобиля

Известный блогер в своем TikTok показал, что аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси страдает из-за своей популярности.

Каждый раз, когда форвард садится в машину в Барселоне, его автомобиль окружают десятки фанатов, которые фотографируют Месси и снимают с ним видео. Лионель не показывает раздражения и терпеливо позирует.

@guillembarbeta02

##messi ##leomessi ##❤️ ##thanks ##f ##parati ##paratii ##foryou ##foryoupage ##foryourpage ##happy ##funny ##tiktok ##tik ##tok ##fyp ##cute ##like ##view ##likes ##yes

♬ sonido original - GuillemBarbeta

В нынешнем сезоне 33-летний Месси провел за "Барселону" 12 матчей во всех турнирах, забил семь голов и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

Не пропустите: Куман рассказал, почему Месси пропустит матч "Барселоны" с "Ференцварошем". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Главные новости дня: 1 декабря

Главные новости дня: 1 декабря

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов