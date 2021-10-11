Блогер пытался купить футболку "Реала" с фамилией Месси. В магазине оригинально решили вопрос (фото)

Фото: инстаграм Лионеля Месси/Автор неизвестен

Блогер Нил Охеда попытался купить в магазине "Реала" футболку королевского клуба с седьмым номером и фамилией Месси.

В магазине ему отказали, сославшись на юридические причины. Впрочем, Охеда не растерялся и попросил набить надпись "Меси", что и было сделано.

Напомним, что под седьмым номером за "Реал" в течение многих лет выступал португальский нападающий Криштиану Роналду.

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