Блогер пытался купить футболку "Реала" с фамилией Месси. В магазине оригинально решили вопрос (фото)
Фото: инстаграм Лионеля Месси/Автор неизвестен
Блогер Нил Охеда попытался купить в магазине "Реала" футболку королевского клуба с седьмым номером и фамилией Месси.
В магазине ему отказали, сославшись на юридические причины. Впрочем, Охеда не растерялся и попросил набить надпись "Меси", что и было сделано.
Напомним, что под седьмым номером за "Реал" в течение многих лет выступал португальский нападающий Криштиану Роналду.
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