Блогер Савин рассказал о серьёзном преступлении экс-директора "Луча"

Популярный видеоблогер Евгений Савин, являющийся ведущим шоу "КраСава", анонсировал новый выпуск.

По всей видимости, в этот раз речь пойдёт о банкротстве клуба "Луч" из Владивостока.

Савин рассказал, что бывший исполнительный директор приморцев Александр Голубчиков за период своей работы украл около 13 миллионов рублей бюджетных средств.

"Если мы с вами создадим резонанс, то заставим сотрудников МВД всё это проверить и отправить людей в тюрьму. Этого исполнительного директора и тех его подельников, которые ему помогали. Только тогда что-то изменится", - подчеркнул блогер.

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