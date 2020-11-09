Блогер Варламов высказался по поводу интимного видео с Дзюбой

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Блогер Варламов высказался по поводу интимного видео с Дзюбой

Известный блогер и журналист Илья Варламов высказался по поводу ситуации с интимным видео с участием футболиста сборной России Артема Дзюбы.

Напомним, из-за этого видео, попавшего в интернет из-за взлома телефона футболиста, игроку пришлось закрыть свой профиль в инстаграме. Кроме того, Дзюба был отозван из сборной России на ноябрьские матчи.

"Где-то прочитал, что не так страшно, что Дзюба д***, как страшно, что он "как баба" показывал язык. Вообще меня каждый раз удивляет это ханженское отношение к сексу. Откуда, особенно у молодых людей в головах сидят какие-то криминально-гопнические понятия о том, что и как должен делать настоящий мужик, а что делать западло. Если покопаться в головах этих "настоящих мужчин", то откроются совсем страшные вещи. Например, бить женщину не западло.

Вот так и живут "настоящие мужики" злобные и забитые, не знающие своего тела и боящиеся доставить удовольствие себе и близкому человеку. Живут в своих норках, копят злобу и травят людей, которые не сделали им ничего плохого.

Лучше бы сами лишний раз под***, возможно мир стал бы немного лучше", - написал блогер.

Не пропустите: Артем Дзюба прокомментировал интимное видео со своим участием| http://soccernews.ru
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