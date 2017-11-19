Блохин: "Киевское "Динамо" пыталось купить Ракитича"



Бывший главный тренер "Динамо" Олег Блохин заявил, что он хотел видеть в клубе нынешнего полузащитника "Барселоны" Ивана Ракитича.

"Мы перестраивали команду. Те исполнители, которых мы купили, стали ведущими игроками в европейских чемпионатах. Если учесть, что хотели купить Ракитича, Мендеса и Гранквиста, то мы выбирали игроков топ-уровня. По разным причинам это не получилось сделать", - сказал Блохин в интервью телеканалу "Футбол".

Напомним, что Блохин тренировал "Динамо" с 2012 по 2014 годы.

Ракитич в те годы выступал за "Севилью", а в 2014 году перешел в "Барселону" за 18 миллионов евро.

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