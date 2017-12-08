Блохин может возглавить одну из африканских сборных

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Блохин может возглавить одну из африканских сборных

Иван Пироженко, агент известного украинского тренера Олега Блохина, рассказал о возможной работе своего клиента с одной из африканских сборных.

"Олег Владимирович хочет вызов. Он хочет работать для задания и находится в хорошей как психологической, так и физической форме. Сейчас некоторые африканские сборные хотят поработать с Блохиным. Есть в нём харизма и какой-то магнетизм. Не могу это передать словами, но кто его знает, понимает, о чём я хочу сказать. Это историческая личность. Он может завести и привести команду к результату. На данный момент находимся в стадии переговоров" - сказал агент.

Стоит отметить, что Блохин не тренирует с апреля 2014 года, после того как покинул пост наставника киевского "Динамо".

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