Блохин может возглавить одну из африканских сборных
Иван Пироженко, агент известного украинского тренера Олега Блохина, рассказал о возможной работе своего клиента с одной из африканских сборных.
"Олег Владимирович хочет вызов. Он хочет работать для задания и находится в хорошей как психологической, так и физической форме. Сейчас некоторые африканские сборные хотят поработать с Блохиным. Есть в нём харизма и какой-то магнетизм. Не могу это передать словами, но кто его знает, понимает, о чём я хочу сказать. Это историческая личность. Он может завести и привести команду к результату. На данный момент находимся в стадии переговоров" - сказал агент.
Стоит отметить, что Блохин не тренирует с апреля 2014 года, после того как покинул пост наставника киевского "Динамо".
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