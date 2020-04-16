Блохин объяснил, почему не будет смотреть матчи чемпионатов Беларуси и Таджикистана

Легендарный советский футболист и известный украинский тренер Олег Блохин выразил мнение, что от безысходности необязательно включать трансляции матчей чемпионатов Беларуси и Таджикистана.

"Следить за белорусским чемпионатом? За чем там следить! Белорусы всерьёз говорят, что турнир у них посильнее украинского - но это ведь даже не смешно. Альтернатива в виде чемпионата Таджикистана? Я до такого уровня не опускаюсь. И нашу-то Премьер-лигу до паузы с трудом осиливал, в испанском, итальянском или английском чемпионате не каждый матч интерес вызывал, а тут - Беларусь и тем более Таджикистан!" - сказал Блохин.

Большинство футбольных турниров в мире были приостановлены из-за пандемии коронавируса.

По последним данным, смертельно опасная инфекция выявлена у более чем 2 миллионов человек.

Не пропустите: Министр спорта Беларуси заявил, что оснований закрывать высшую лигу нет. | http://soccernews.ru