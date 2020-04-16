Блохин объяснил, почему не будет смотреть матчи чемпионатов Беларуси и Таджикистана

Теги олег блохинкоронавирус

Блохин объяснил, почему не будет смотреть матчи чемпионатов Беларуси и Таджикистана

Легендарный советский футболист и известный украинский тренер Олег Блохин выразил мнение, что от безысходности необязательно включать трансляции матчей чемпионатов Беларуси и Таджикистана.

"Следить за белорусским чемпионатом? За чем там следить! Белорусы всерьёз говорят, что турнир у них посильнее украинского - но это ведь даже не смешно. Альтернатива в виде чемпионата Таджикистана? Я до такого уровня не опускаюсь. И нашу-то Премьер-лигу до паузы с трудом осиливал, в испанском, итальянском или английском чемпионате не каждый матч интерес вызывал, а тут - Беларусь и тем более Таджикистан!" - сказал Блохин.

Большинство футбольных турниров в мире были приостановлены из-за пандемии коронавируса.

По последним данным, смертельно опасная инфекция выявлена у более чем 2 миллионов человек.

Не пропустите: Министр спорта Беларуси заявил, что оснований закрывать высшую лигу нет. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Реал" планирует тотально обновить атаку! Испанские СМИ уже разузнали о двух приоритетных целях

"Реал" планирует тотально обновить атаку! Испанские СМИ уже разузнали о двух приоритетных целях

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 БАТЭ БАТЭ 26 65
2 Динамо Минск Динамо Минск 26 53
3 Шахтер Шахтер 26 49
4 Белшина Белшина 26 43
5 Гранит Гранит 26 42
6 Минск Минск 26 40
7 Торпедо Жодино Торпедо Жодино 26 36
8 Неман Гродно Неман Гродно 26 32
9 Нафтан Нафтан 26 30
10 Славия Славия 26 26
11 Слуцксахар Слуцксахар 26 25
12 Динамо Брест Динамо Брест 26 24
13 Витебск Витебск 26 21
14 Гомель Гомель 26 18
Полная таблица

топ-5 тегов