Блохин объяснил, почему не будет смотреть матчи чемпионатов Беларуси и Таджикистана
Легендарный советский футболист и известный украинский тренер Олег Блохин выразил мнение, что от безысходности необязательно включать трансляции матчей чемпионатов Беларуси и Таджикистана.
"Следить за белорусским чемпионатом? За чем там следить! Белорусы всерьёз говорят, что турнир у них посильнее украинского - но это ведь даже не смешно. Альтернатива в виде чемпионата Таджикистана? Я до такого уровня не опускаюсь. И нашу-то Премьер-лигу до паузы с трудом осиливал, в испанском, итальянском или английском чемпионате не каждый матч интерес вызывал, а тут - Беларусь и тем более Таджикистан!" - сказал Блохин.
Большинство футбольных турниров в мире были приостановлены из-за пандемии коронавируса.
По последним данным, смертельно опасная инфекция выявлена у более чем 2 миллионов человек.
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|Команда
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|Динамо Минск
|26
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|3
|Шахтер
|26
|49
|4
|Белшина
|26
|43
|5
|Гранит
|26
|42
|6
|Минск
|26
|40
|7
|Торпедо Жодино
|26
|36
|8
|Неман Гродно
|26
|32
|9
|Нафтан
|26
|30
|10
|Славия
|26
|26
|11
|Слуцксахар
|26
|25
|12
|Динамо Брест
|26
|24
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|Витебск
|26
|21
|14
|Гомель
|26
|18