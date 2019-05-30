Блохин прибыл на финальный матч Лиги Европы на инвалидной коляске

Легендарный украинский футболист Олег Блохин испытывает проблемы со здоровьем.

66-летний спортсмен прибыл на финальный матч Лиги Европы между "Челси" и "Арсеналом" на инвалидной коляске.

Сообщается, что Блохин сильно хромает, поэтому решил передвигаться таким способом.

Напомним, что в 2014 году Блохин покинул киевское "Динамо", которое тренировал на протяжении двух сезонов. С тех пор он остаётся без работы.

В финале ЛЕ "Челси" разгромил "Арсенал" со счётом 4:1.

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