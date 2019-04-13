Блохин рассказал о несостоявшемся переходе в "Реал"
Легендарный украинский футболист Олег Блохин признался, что в своём время он мог стать игроком мадридского "Реала".
"Реал" хотел купить меня ещё в 1973-м, когда мы с ним играли в Одессе и уступили 0:3. Слухи были, что и "Нью-Йорк Космос" хотел купить. Конкретика была в 1982 году в Испании. "Реал" предлагал четыре миллиона долларов. Сидел Колосков, сидел представитель "Реала". Мне сказали, что это даже не обсуждается. Надо было или бежать и там оставаться... Другого варианта не было. Но я даже такой мысли не допускал. Думал о родителях. Представляете, если бы я остался там, что было бы с ними? "Казнили" бы", - сказал 66-летний бывший нападающий.
Блохин почти всю карьеру провёл в киевском "Динамо", а перед футбольной пенсией провёл по сезону в австрийском "Форвертсе" и кипрском "Арисе".
В 1975 году украинец становился обладателем "Золотого мяча".
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|31
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|31
|60
|4
|Хетафе
|31
|50
|5
|Севилья
|31
|49
|6
|Валенсия
|31
|46
|7
|Алавес
|31
|45
|8
|Атлетик Бильбао
|31
|43
|9
|Бетис
|31
|43
|10
|Реал Сосьедад
|31
|40
|11
|Леганес
|31
|40
|12
|Эйбар
|31
|39
|13
|Эспаньол
|31
|38
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|Жирона
|31
|34
|15
|Леванте
|31
|33
|16
|Сельта Виго
|31
|32
|17
|Реал Вальядолид
|31
|30
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|Вильярреал
|31
|30
|19
|Райо Вальекано
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|Уэска
|31
|24