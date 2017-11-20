Блохин: "Воронина надо бить по ушам, потому что он разгильдяй"

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Блохин: "Воронина надо бить по ушам, потому что он разгильдяй"Бывший главный тренер сборной Украины Олег Блохин рассказал о том, какие у него были отношения с легендами украинского футбола Андреем Шевченко и Андреем Ворониным.

"Все ждали, когда я поругаюсь с Шевченко и два астероида столкнутся – но не столкнулись. Воронин? Его надо бить по ушам, потому что он разгильдяй. Я шучу. Никаких обид не было. Когда был Евро, то я им разрешил расслабленную обстановку, и они слушали музыку. Так Воронин поставил песню "За Блохина", или "Виват, Король". А журналисты говорили, что не было обстановки", - отметил специалист.

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