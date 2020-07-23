Блохин высказался о возможности вернуться в киевское "Динамо"
Известный украинский тренер Олег Блохин порассуждал о возможном возвращении на пост наставника киевского "Динамо".
"Если бы была такая возможность, наверное, да. Но в этот раз уже на 100 процентов сделал бы всё по-другому. Вошёл бы с другим понятием, что надо делать. "Динамо" - это марка и каждый бы за честь принял поработать в таком клубе", - сказал Блохин.
Напомним, что 67-летний специалист уже возглавлял столичную команду с 2012 по 2014 год.
Ранее "Динамо" уволило с поста главного тренера Алексея Михайличенко.
Не пропустите: Ребров отказался возглавить киевское "Динамо". Клуб переключился на бывшего тренера "Зенита". | http://soccernews.ru
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|Команда
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|Десна Чернигов
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|Александрия
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|Колос Ковалёвка
|21
|26
|7
|Мариуполь
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|Dnipro-1
|21
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|9
|Львов
|22
|20
|10
|Ворскла
|22
|20
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|Олимпик Донецк
|22
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