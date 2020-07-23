Блохин высказался о возможности вернуться в киевское "Динамо"

Известный украинский тренер Олег Блохин порассуждал о возможном возвращении на пост наставника киевского "Динамо".

"Если бы была такая возможность, наверное, да. Но в этот раз уже на 100 процентов сделал бы всё по-другому. Вошёл бы с другим понятием, что надо делать. "Динамо" - это марка и каждый бы за честь принял поработать в таком клубе", - сказал Блохин.

Напомним, что 67-летний специалист уже возглавлял столичную команду с 2012 по 2014 год.

Ранее "Динамо" уволило с поста главного тренера Алексея Михайличенко.

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