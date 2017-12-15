Блохин: "Я не против поработать с африканской сборной"
Бывший главный тренер сборной Украины Олег Блохин заявил, что он готов отправиться работать в Африку.
"Никакой конкретики пока нет. Будут предложения – будем обсуждать, но в данный момент это всего лишь разговоры. Принципиально я не против поработать с африканской сборной. Думаю, это хороший вызов и новый опыт", - приводят слова Блохина украинские СМИ.
Последним место работы 65-летнего Блохина было киевское "Динамо", из которого он был уволен в 2014 году.
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|М
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|Заря Луганск
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|Звезда Кропивницкий
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