Блохин: "Я не против поработать с африканской сборной"

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Блохин: "Я не против поработать с африканской сборной"

Бывший главный тренер сборной Украины Олег Блохин заявил, что он готов отправиться работать в Африку.

"Никакой конкретики пока нет. Будут предложения – будем обсуждать, но в данный момент это всего лишь разговоры. Принципиально я не против поработать с африканской сборной. Думаю, это хороший вызов и новый опыт", - приводят слова Блохина украинские СМИ.

Последним место работы 65-летнего Блохина было киевское "Динамо", из которого он был уволен в 2014 году.

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