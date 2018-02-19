Блокпакет акций ЦСКА может купить российский госхолдинг

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Блокпакет акций ЦСКА может купить российский госхолдинг

Блокирующий пакет акций московского ЦСКА может купить государственный холдинг "Россети", сообщают российские СМИ.

Переговоры по поводу сделки находятся на завершающей стадии, все условия будут определены до конца февраля.

Напомним, что с 2013 года "Россети" являются титульным спонсором ЦСКА.

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