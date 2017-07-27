"Бней Иегуда" - "Зенит" - 0:2 (обзор)

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"Бней Иегуда" - "Зенит" - 0:2 (обзор)

Предлагаем Вашему вниманию обзор первого матча третьего квалификационного раунда Лиги Европы между "Бней Иегудой" и "Зенитом" (0:2).

Видео: "Бней Иегуда" - "Зенит".

Не пропустите: "Зенит" на классе добывает победу над "Бней Иегудой". | http://soccernews.ru

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