Боатенг: "Бавария" не входит в число главных претендентов на победу Лиге чемпионов"

Защитник "Баварии" Джером Боатенг в преддверии матчей 1/8 финала Лиги чемпионов с "Бешикташем" заявил о том, что его команда не является фаворитом в борьбе за трофей.

"У нас сильная команда. "Бавария" не входит в число главных претендентов на победу Лиге чемпионов, но нас уважают. В двухматчевом противостоянии может случиться все, что угодно. И это не зависит от того, кто твой противник", - сказал он.

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