Боатенг близок к переходу в "Сассуоло"
"Сассуоло" договорился по трансферу ганского полузащитника "Айнтрахта" Кевина-Принса Боатенга, сообщает Football Italia.
По сведениям издания, футболист согласовал с итальянским клубом условия трехлетнего контракта. Ранее хавбек уже играл в Серии А за "Дженоа" и "Милан".
В минувшем сезоне 31-летний Боатенг провел за "Айнтрахт" 36 матчей и забил 6 голов.
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