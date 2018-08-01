Боатенг дал ответ ПСЖ

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Боатенг дал ответ ПСЖ

Защитник "Баварии" Джером Боатенг согласился перейти в ПСЖ, сообщает Le Parisien.

По сведениям издания, футболист принял предложение французского клуба. Впрочем, теперь ПСЖ нужно договориться с "Баварией" по трансферу 29-летнего игрока.

Ранее сообщалось, что ПСЖ предлагает за Боатенга 45 миллионов евро, но немцы хотят получить за него не менее 65 миллионов.

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