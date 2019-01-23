Боатенг дебютирует за "Барселону" в матче с "Севильей"

Теги барселонасевильякевин-принс боатенг

Боатенг дебютирует за "Барселону" в матче с "Севильей"

В матче 1/4 финала Кубка Испании встретятся "Барселона" и "Севилья".

Новичок каталонского клуба полузащитник Кевин-Принс Боатенг включен в стартовый список и выйдет на поле с первых минут. 

Боатенг арендован "Барсой" 21 января до конца сезона с опцией выкупа за 8 млн евро. 

Не пропустите: "Барселона" заплатит огромную сумму за де Йонга  | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы
Загрузка...

главное

Официально: "Челси" объявил о переходе Игуаина

Официально: "Челси" объявил о переходе Игуаина

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 20 46
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 41
3 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 36
4 Севилья Севилья 20 33
5 Алавес Алавес 20 32
6 Хетафе Хетафе 20 31
7 Бетис Бетис 20 29
8 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 26
9 Валенсия Валенсия 20 26
10 Леванте Леванте 20 26
11 Эйбар Эйбар 20 25
12 Жирона Жирона 20 24
13 Эспаньол Эспаньол 20 24
14 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 23
15 Леганес Леганес 20 22
16 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
17 Сельта Виго Сельта Виго 20 21
18 Райо Вальекано Райо Вальекано 20 20
19 Вильярреал Вильярреал 20 18
20 Уэска Уэска 20 11
Полная таблица

топ-5 тегов