Боатенг дебютирует за "Барселону" в матче с "Севильей"

В матче 1/4 финала Кубка Испании встретятся "Барселона" и "Севилья".

Новичок каталонского клуба полузащитник Кевин-Принс Боатенг включен в стартовый список и выйдет на поле с первых минут.

This guy will make his Barça debut. @KPBofficial pic.twitter.com/n9JhHXeIIb