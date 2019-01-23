Боатенг дебютирует за "Барселону" в матче с "Севильей"

В матче 1/4 финала Кубка Испании встретятся "Барселона" и "Севилья".

Новичок каталонского клуба полузащитник Кевин-Принс Боатенг включен в стартовый список и выйдет на поле с первых минут.

Боатенг арендован "Барсой" 21 января до конца сезона с опцией выкупа за 8 млн евро.

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