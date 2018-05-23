Боатенг: "Германия должна сыграть на ЧМ-2018 лучше, чем на ЧМ-2014"

Защитник сборной Германии Жером Боатенг рассказал о том, как команда настраивается на Чемпионат Мира-2018.

Мировое первенство пройдет в России с 14 июня по 15 июля.

"Я уверен, что все будет нормально. Сейчас я занимаюсь беговой подготовкой. Моя цель - Чемпионат Мира. Мы знаем, что должны играть еще лучше, чем в 2014-м году", - сказал он.

Напомним, что в Бразилии сборная Германии стала чемпионом мира.

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