Боатенг готов перейти в "Арсенал"

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Боатенг готов перейти в "Арсенал"

"Арсенал" интересуется защитником "Баварии" Джеромом Боатенгом, передает Sport1.de.

По данным источника, в переходе 31-летнего игрока заинтересован главный тренер "канониров" Микель Артета.

Отметим, что руководство немецкого клуба готово расстаться с футболиста этой зимой.

В текущем сезоне защитник участвовал в 14 матчах во всех турнирах. За "Баварию" он выступает с 2011 года.

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