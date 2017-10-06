Боатенг: "Хайнкес – это лучшее решение для "Баварии"

Защитник "Баварии" Джером Боатенг прокомментировал возможное возвращение в команду Юппа Хайнкеса.

По информации СМИ, вскоре специалист будет назначен на пост главного тренера команды.

"Хайнкес – это лучшее решение для "Баварии". Он знает много наших игроков, у него большой опыт. Он смог бы усовершенствовать игру команды. Хайнкес знает, как нужно обращаться с футболистами. У него отличные тренировочные занятия, он правильно анализирует игру", - сказал он. | http://soccernews.ru