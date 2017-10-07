Боатенг: "Хайнкес снова сделает "Баварию" лучше"

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Боатенг: "Хайнкес снова сделает "Баварию" лучше"

Защитник "Баварии" Джером Боатенг остался доволен назначением на пост главного тренера мюнхенской команды Юппа Хайнкеса.

"Он великолепный тренер. Для "Баварии" не было лучшего решения. Хайнкес много знает об игроках и имеет огромный опыт. Он прекрасный оратор, отличный аналитик, его уважают, он очень тонко чувствует игру. Хайнкес снова сделает команду лучше, придаст ей новый импульс и поделится своим опытом" - цитирует Боатенга Bild.

Напомним, что Хайнкес будет возглавлять "Баварию" до лета 2018 года.

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