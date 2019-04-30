Боатенг: "Когда агент сказал, что едем в Барселону, подумал, что речь идёт об "Эспаньоле"

2 Теги барселонакевин-принс боатенг

Боатенг: "Когда агент сказал, что едем в Барселону, подумал, что речь идёт об "Эспаньоле"

Полузащитник "Барселоны" Кевин-Принс Боатенг рассказал, как происходил его переход в каталонский клуб, а также высказался о дефиците игровой практики.

"Всё произошло очень быстро. Агент сказал, что в матче с "Интером" за мной будут наблюдать. Давление было со всех сторон, но в таких условиях я отлично играю. Я был лучшим на поле, после этого агент заявил, что мы едем в Барселону! Сначала подумал, что речь идёт об "Эспаньоле". Но всё сразу выяснилось. Это было невероятно. Я не мог поверить в произошедшее, пока мне не позвонил спортивный директор "Барселоны". 

С самого начала было понятно, что я буду игроком ротации. Но я, конечно, недоволен отсутствием практики. Меня раздражает, когда я не играю, потому что я чувствую, что нахожусь в хорошей форме. Впрочем, жаловаться я не имею права. "Барселона" - лучший клуб в мире, мои партнёры - Дембеле, Коутиньо, Суарес и король Месси. Я что, должен предлагать отправить кого-то из них в запас? Клуб вложил в них кучу денег. Я могу только работать и ждать шанса", - цитирует 32-летнего ганца Goal.com.

Боатенг присоединился к "Барселоне" в январе на правах аренды, с тех пор он сыграл всего 3 матча, результативными действиями не отличался. Его трансфер принадлежит "Сассуоло".

Не пропустите: Месси получит правительственную награду Каталонии. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

eduardovchinnikov

Японцы уникальный народ, они придумали специальное жидкое стекло для авто что бы защитить авто от пыли, грязи и воды. Реальная экономия на мойке и выглядит машина всегда как новая. вот сами убедитесь, я сам затестил ---- http://most.tk/avtoblog

Ответить
Mutaloff
Mutaloff

Хотя Эспаньол это максимум этого чучела!

Ответить

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Банк ВТБ - новый владелец "Динамо"

Банк ВТБ - новый владелец "Динамо"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 35 83
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 35 74
3 Реал Мадрид Реал Мадрид 35 65
4 Хетафе Хетафе 35 55
5 Севилья Севилья 35 55
6 Валенсия Валенсия 35 52
7 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 35 50
8 Алавес Алавес 35 47
9 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 35 44
10 Эспаньол Эспаньол 35 44
11 Бетис Бетис 35 44
12 Эйбар Эйбар 35 43
13 Леганес Леганес 35 42
14 Вильярреал Вильярреал 35 40
15 Сельта Виго Сельта Виго 35 37
16 Леванте Леванте 35 37
17 Жирона Жирона 35 37
18 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 35 35
19 Райо Вальекано Райо Вальекано 35 31
20 Уэска Уэска 35 30
Полная таблица

топ-5 тегов