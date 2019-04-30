Боатенг: "Когда агент сказал, что едем в Барселону, подумал, что речь идёт об "Эспаньоле"
Полузащитник "Барселоны" Кевин-Принс Боатенг рассказал, как происходил его переход в каталонский клуб, а также высказался о дефиците игровой практики.
"Всё произошло очень быстро. Агент сказал, что в матче с "Интером" за мной будут наблюдать. Давление было со всех сторон, но в таких условиях я отлично играю. Я был лучшим на поле, после этого агент заявил, что мы едем в Барселону! Сначала подумал, что речь идёт об "Эспаньоле". Но всё сразу выяснилось. Это было невероятно. Я не мог поверить в произошедшее, пока мне не позвонил спортивный директор "Барселоны".
С самого начала было понятно, что я буду игроком ротации. Но я, конечно, недоволен отсутствием практики. Меня раздражает, когда я не играю, потому что я чувствую, что нахожусь в хорошей форме. Впрочем, жаловаться я не имею права. "Барселона" - лучший клуб в мире, мои партнёры - Дембеле, Коутиньо, Суарес и король Месси. Я что, должен предлагать отправить кого-то из них в запас? Клуб вложил в них кучу денег. Я могу только работать и ждать шанса", - цитирует 32-летнего ганца Goal.com.
Боатенг присоединился к "Барселоне" в январе на правах аренды, с тех пор он сыграл всего 3 матча, результативными действиями не отличался. Его трансфер принадлежит "Сассуоло".
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