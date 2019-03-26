Боатенг: "Лучший футболист, с которым я когда-либо играл - это Ибрагимович"



Полузащитник "Барселоны" Кевин-Принс Боатенг назвал лучшим футболистом, с которым он когда-либо играл, нападающего "Лос-Анджелес Гэлакси" Златана Ибрагимовича.

"Ибрагимович - это лучший футболист, с которым я когда-либо играл в одной команде", - приводит слова Боатенг официальный YouTube-канал "Барселоны".

Ранее Боатенг и Ибрагимович играли за "Милан" в сезоне-2011/12.

Напомним, что 32-летний Боатенг перешел в "Барселону" в январе на правах аренды из "Сассуоло".

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