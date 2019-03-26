Боатенг: "Лучший футболист, с которым я когда-либо играл - это Ибрагимович"

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Боатенг: "Лучший футболист, с которым я когда-либо играл - это Ибрагимович"
Полузащитник "Барселоны" Кевин-Принс Боатенг назвал лучшим футболистом, с которым он когда-либо играл, нападающего "Лос-Анджелес Гэлакси" Златана Ибрагимовича

"Ибрагимович - это лучший футболист, с которым я когда-либо играл в одной команде", - приводит слова Боатенг официальный YouTube-канал "Барселоны". 

Ранее Боатенг и Ибрагимович играли за "Милан" в сезоне-2011/12. 

Напомним, что 32-летний Боатенг перешел в "Барселону" в январе на правах аренды из "Сассуоло".

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Комментарии

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Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!
Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!

А я то думаю, что это его гнобят и не дают почти шансов проявить себя. Вот что бывает с теми, кто не признает лучшим полтора метрового диктатора.

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Карыч
Карыч

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