Боатенг мог уйти из "Баварии" из-за Анчелотти

Защитник "Баварии" Джером Боатенг заявил, что он собирался покинуть немецкий клуб из-за бывшего главного тренера Карло Анчелотти.

"Я не долго работал с Анчелотти, он чаще видел меня травмированным. Летом я говорил с лидерами команды и спрашивал, видят ли они меня в команде. Я намекал, что думаю об уходе", - отметил он.

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