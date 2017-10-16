Боатенг мог уйти из "Баварии" из-за Анчелотти
Защитник "Баварии" Джером Боатенг заявил, что он собирался покинуть немецкий клуб из-за бывшего главного тренера Карло Анчелотти.
"Я не долго работал с Анчелотти, он чаще видел меня травмированным. Летом я говорил с лидерами команды и спрашивал, видят ли они меня в команде. Я намекал, что думаю об уходе", - отметил он.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Боруссия Дортмунд
|8
|19
|2
|Бавария Мюнхен
|8
|17
|3
|РБ Лейпциг
|8
|16
|4
|Хоффенхайм
|8
|15
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|8
|14
|6
|Шальке
|8
|13
|7
|Айнтрахт Франкфурт
|8
|13
|8
|Аугсбург
|8
|12
|9
|Ганновер 96
|8
|12
|10
|Майнц 05
|8
|10
|11
|Штутгарт
|8
|10
|12
|Байер Леверкузен
|8
|9
|13
|Герта
|8
|9
|14
|Вольфсбург
|8
|8
|15
|Гамбург
|8
|7
|16
|Фрайбург
|8
|7
|17
|Вердер Бремен
|8
|4
|18
|Кельн
|8
|1