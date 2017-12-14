Боатенг может покинуть "Баварию"

Защитник мюнхенской "Баварии" Джером Боатенг не стал исключать, что в скором времени покинет Германию.

"У меня всегда крутится в голове мысль о том, чтобы выступать в зарубежном клубе. Но, естественно, это будет зависеть от ситуации", — сказал немец.

Действующее соглашение 29-летнего Боатенга с мюнхенцами рассчитано до лета 2021 года.

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