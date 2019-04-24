Боатенг может стать игроком "Ювентуса"

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Боатенг может стать игроком "Ювентуса"

"Ювентус" проявляет интерес к защитнику "Баварии" Джерому Боатенгу, сообщает Bild.

По сведениям издания, итальянский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. "Бавария" готов расстаться с игроком примерно за 30 миллионов евро. Ранее Боатенгом также интересовался ПСЖ.

В нынешнем сезоне 30-летний Боатенг провел за "Баварию" 26 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя результативными передачами. Его контракт с немецким клубом действителен до лета 2021 года.

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