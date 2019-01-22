Боатенг может завтра дебютировать за "Барселону"

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Боатенг может завтра дебютировать за "Барселону"

Тренерский штаб "Барселоны" во главе с Эрнесто Вальверде объявил заявку на кубковый матч с "Севильей".

Стоит отметить, что дебютировать за каталонцев сможет Кевин-Принс Боатенг, которого арендовали на полгода за 2 миллиона евро с возможностью выкупа за 8 миллионов. Однако в заявке не оказалось лидера и капитана команды Лионеля Месси.

"Барселона": Тер Штеген, Семеду, Пике, Ракитич, Денис Суарес, Коутиньо, Артур, Луис Суарес, Силлессен, Малком, Лангле, Альба, Боатенг, Роберто, Аленья, Видаль, Вермален, Пуч, Бускетс.

Поединок 1/4 финала Кубка Короля состоится 23 января в 23:30 по московскому времени.

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