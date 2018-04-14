Боатенг: "Нам достался самый сложный жребий из всех"
Защитник "Баварии" Жером Боатенг прокомментировал результат жеребьёвки полуфинала Лиги Чемпионов.
Волей жребия немецкий клуб в полуфинале сыграет против "Реала".
"Самый сложный жребий из всех, даже несмотря на то что в полуфинале Лиги чемпионов не может быть простых соперников. Но тот, кто хочет победить в турнире, обязан обыгрывать любую команду", - сказал он
Первая игра пройдет в Германии 25 апреля. Ответная встреча состоится в Мадриде 1 мая.
Читайте: Хайнкес: "Бавария" не будет сбавлять обороты в чемпионате" | http://soccernews.ru
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