Боатенг: "Нам достался самый сложный жребий из всех"

Защитник "Баварии" Жером Боатенг прокомментировал результат жеребьёвки полуфинала Лиги Чемпионов.

Волей жребия немецкий клуб в полуфинале сыграет против "Реала".

"Самый сложный жребий из всех, даже несмотря на то что в полуфинале Лиги чемпионов не может быть простых соперников. Но тот, кто хочет победить в турнире, обязан обыгрывать любую команду", - сказал он

Первая игра пройдет в Германии 25 апреля. Ответная встреча состоится в Мадриде 1 мая.

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