Боатенг намерен покинуть "Баварию"

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Боатенг намерен покинуть "Баварию"

Защитник "Баварии" Джером Боатенг планирует покинуть клуб.

По сведениям Sky Sports, 31-летний футболист уйдет из клуба летом 2020 года. Отмечается, что немец нанял нового агента, который работает над его переходом в один из клубов Испании или Италии.

Действующий контракт Боатенга с клубом истекает летом 2021 года. Он выступает за мюнхенцев с 2011 года.

В этом сезоне Боатенг принял участие в шести играх, однако результативными действиями не отличился.

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