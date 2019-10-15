Боатенг намерен покинуть "Баварию"
Защитник "Баварии" Джером Боатенг планирует покинуть клуб.
По сведениям Sky Sports, 31-летний футболист уйдет из клуба летом 2020 года. Отмечается, что немец нанял нового агента, который работает над его переходом в один из клубов Испании или Италии.
Действующий контракт Боатенга с клубом истекает летом 2021 года. Он выступает за мюнхенцев с 2011 года.
В этом сезоне Боатенг принял участие в шести играх, однако результативными действиями не отличился.
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|Команда
|М
|О
|1
|Боруссия Менхенгладбах
|7
|16
|2
|Вольфсбург
|7
|15
|3
|Бавария Мюнхен
|7
|14
|4
|Фрайбург
|7
|14
|5
|РБ Лейпциг
|7
|14
|6
|Шальке
|7
|14
|7
|Байер Леверкузен
|7
|14
|8
|Боруссия Дортмунд
|7
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|Айнтрахт Франкфурт
|7
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|Герта
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|11
|Вердер Бремен
|7
|8
|12
|Хоффенхайм
|7
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|Майнц 05
|7
|6
|14
|Аугсбург
|7
|5
|15
|Фортуна Дюссельдорф
|7
|4
|16
|Унион Берлин
|7
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|17
|Кельн
|7
|4
|18
|Падерборн
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