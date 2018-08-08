Боатенг не перейдёт в "Манчестер Юнайтед", он лично отказал Моуринью

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Боатенг не перейдёт в "Манчестер Юнайтед", он лично отказал Моуринью

Центральный защитник "Баварии" и сборной Германии Джером Боатенг не намерен переходить в стан "Манчестер Юнайтед", который желал приобрести чемпиона мира 2014 года и предлагал за него солидную сумму компенсации.

Как информирует skysports.de, Боатенг лично связался с главным тренером манкунианцев Жозе Моуринью и уведомил португальского специалиста о том, что он не переберется на "Олд Траффорд".

Теперь главным претендентом на игрока считается ПСЖ, однако не исключено, что он останется в "Баварии", контракт Боатенга с которой рассчитан до 2021 года.

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