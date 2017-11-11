Боатенг не сыграет против Франции

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев рассказал о травме защитника Джерома Боатенга.

По словам специалиста, игрок "Баварии" не поможет команде в матче с Францией, который пройдет во вторник.

"Боатенг не тренировался на этой неделе. Думаю, что он вернется в Мюнхен на этой неделе. У него проблемы с мышцами, и я не хочу рисковать. Пусть спокойно выздоравливает", - сказал Лев.

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