Боатенг не сыграет в финале Клубного Чемпионата Мира из-за смерти бывшей девушки

Теги джером боатенгбавария мюнхен

Боатенг не сыграет в финале Клубного Чемпионата Мира из-за смерти бывшей девушкиЗащитник мюнхенской "Баварии" Джером Боатенг не поможет команде в финале Клубного Чемпионата Мира в Катаре. 

Sport Bild сообщает, что 32-летний футболист досрочно вылетел в Германии после трагического известия: сегодня мертвой нашли 25-летнюю Касю Ленхардт, с которой Боатенг встречался до февраля этого года.

Тело было найдено в квартире модели. В полиции пока не сообщили о том, что смерть носит криминальный характер. Возможно, речь идет о суициде.

Наставник "Баварии" Ханси Флик подтвердил, что Боатенг улетел из Катара: "Мы были поражены этой новостью. Джером попросил отпустить его домой. Его не будет в составе некоторое время".

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