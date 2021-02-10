Боатенг не сыграет в финале Клубного Чемпионата Мира из-за смерти бывшей девушки

Защитник мюнхенской "Баварии" Джером Боатенг не поможет команде в финале Клубного Чемпионата Мира в Катаре.

Sport Bild сообщает, что 32-летний футболист досрочно вылетел в Германии после трагического известия: сегодня мертвой нашли 25-летнюю Касю Ленхардт, с которой Боатенг встречался до февраля этого года.

Тело было найдено в квартире модели. В полиции пока не сообщили о том, что смерть носит криминальный характер. Возможно, речь идет о суициде.