Боатенг недоволен тем, как в мире борются с расизмом

Полузащитник "Айнтрахта" Кевин-Принс Боатенг обратился в соответствующие структуры с требованием решительнее бороться с расизмом.

"Недостаточно того, чтобы перед матчами Лиги чемпионов говорить "Нет расизму" и показывать это на видео. И недостаточно того, чтобы время от времени надевать футболку, на которой написано "Нет расизму" или же "Мы показываем расизму красную карточку", - отметил он.

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