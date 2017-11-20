Боатенг недоволен тем, как в мире борются с расизмом
Полузащитник "Айнтрахта" Кевин-Принс Боатенг обратился в соответствующие структуры с требованием решительнее бороться с расизмом.
"Недостаточно того, чтобы перед матчами Лиги чемпионов говорить "Нет расизму" и показывать это на видео. И недостаточно того, чтобы время от времени надевать футболку, на которой написано "Нет расизму" или же "Мы показываем расизму красную карточку", - отметил он.
Читайте: Яя Туре: "Я хочу помочь ФИФА и России в борьбе с расизмом" | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Визит к аутсайдеру: "Реал" проэкзаменует АПОЭЛ
-
Нужна только победа: "Спартак" принимает "Марибор" в Москве
-
Один балл до мечты: "Шахтер" попытается не проиграть сверхмотивированному "Наполи"
-
Победа = плей-офф: испанская битва "Севильи" и "Ливерпуля"
-
С надеждой на плей-офф: "Порту" в гостях у "Бешикташа"
Лента новостей
-
"Ювентус" определил трех кандидатов на усиление центра своей обороны
-
Перес рассматривает трех кандидатов на замену Зидану
-
Мостовой сделал прогноз на матч "Спартака" против "Марибора"
-
Зидан заинтересован в подписании защитника ПСЖ
-
Дибала: "Неймар - ближе к завоеванию "Золотого мяча", чем я"
-
Пепе хочет видеть Роналду в "Бешикташе"
-
Ловчев: "Спартаку" важно не потерять свое настроение до конца года"
-
Гризманн: "Еще не принял решения по своему будущему"
-
Месси поставил условие для продления своего контракта перед руководством "Барселоны"
-
Санчес поставил два условия перед "Реалом"
-
"Удинезе" объявил о назначении Оддо на пост главного тренера
-
Гончаренко поделился ожиданиями от матча с "Бенфикой"
-
Слуцкий: "Я недооценил уровень Чемпионшипа"
-
"Сандерленд" хочет арендовать двух игроков "Ливерпуля"
-
Флоренци не сыграет с "Атлетико"
-
"Спартак U-19" – "Марибор U-19" - 5:0 (обзор)
-
"Спартак" уничтожил "Марибор" в Юношеской Лиге УЕФА
-
Ньяссе грозит двухматчевая дисквалификация за симуляцию
-
"Ростов" выдал худшую безвыигрышную серию за последние 10 лет
-
Гризманн прокомментировал трансферные слухи, связанные с его именем
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|12
|29
|2
|Шальке
|12
|23
|3
|РБ Лейпциг
|12
|23
|4
|Боруссия Менхенгладбах
|12
|21
|5
|Боруссия Дортмунд
|12
|20
|6
|Хоффенхайм
|12
|20
|7
|Айнтрахт Франкфурт
|12
|19
|8
|Ганновер 96
|12
|18
|9
|Байер Леверкузен
|12
|17
|10
|Аугсбург
|12
|16
|11
|Штутгарт
|12
|16
|12
|Майнц 05
|12
|15
|13
|Вольфсбург
|12
|14
|14
|Герта
|12
|14
|15
|Гамбург
|12
|10
|16
|Вердер Бремен
|12
|8
|17
|Фрайбург
|12
|8
|18
|Кельн
|12
|2