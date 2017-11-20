Боатенг недоволен тем, как в мире борются с расизмом

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Боатенг недоволен тем, как в мире борются с расизмомПолузащитник "Айнтрахта" Кевин-Принс Боатенг обратился в соответствующие структуры с требованием решительнее бороться с расизмом. 

"Недостаточно того, чтобы перед матчами Лиги чемпионов говорить "Нет расизму" и показывать это на видео. И недостаточно того, чтобы время от времени надевать футболку, на которой написано "Нет расизму" или же "Мы показываем расизму красную карточку", - отметил он. 

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