Боатенг: "Нет пенальти? Да, ладно"

Защитник мюнхенской "Баварии" Джером Боатенг прокомментировал эпизод с не назначенным пенальти в ворота мадридского "Реала" во вчерашнем матче его команды в рамках 1/2 финала Лиги Чемпионов.

Так, в своем твиттере 29-летний бек опубликовал фото спорного эпизода с участием защитника "сливочных" Марсело со своими словами: "Нет пенальти? Да, ладно".

Напомним, спорный эпизод вчерашнего матча разобрал Bild. | soccernews.ru