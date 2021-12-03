Боатенг - о "Золотом мяче": "Что ещё должен был сделать Левандовски? Забить с центра поля через себя?"

Фото твиттер Роберта Левандовски

Защитник "Лиона" Джером Боатенг выразил возмущение результатами голосования за обладателя "Золотого мяча" по итогам 2021 года.

Напомним, что награда досталась нападающему ПСЖ Лионелю Месси, который опередил форварда "Баварии" Роберта Левандовски на 33 балла.

"С точки зрения таланта Месси и Роналду нет равных. Но нужно также брать во внимание титулы и статистику. Мне жаль Левандовски, потому что он точно заслужил "Золотой мяч". Это напоминает мне 2013 год, когда Рибери тоже не получил приз. Очень жаль.

Что ещё должен был сделать Роберт? Забить с центра поля через себя? Это точно не ударит по нему, хотя уровень разочарования действительно велик. Но, насколько я знаю Левандовски, это только мотивирует его", - приводит слова Боатенга Spox.

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