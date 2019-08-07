Боатенг - об аренде в "Барселоне": "В моём возрасте это стоило того"

Ганский полузащитник Кевин-Принс Боатенг порассуждал о своём кратковременном этапе карьеры в "Барселоне".

Каталонский клуб арендовал 32-летнего футболиста в январе у "Сассуоло". За полгода он провёл 4 матча, результативными действиями не отличался.

"Это был приятный опыт, но не очень удовлетворительный. Но в любом случае в моём возрасте это стоило того. По крайней мере, я могу сказать, что играл на "Камп Ноу" вместе с Лионелем Месси. Я тренировался с лучшими игроками мира, но было бы лучше, если бы за шесть месяцев я получил больше игровой практики", - цитирует Боатенга Sport.es.

Летом хавбек вернулся в "Сассуоло", а затем за 1 миллион евро перешёл в "Фиорентину".

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