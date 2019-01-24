Боатенг оценил свой дебют за "Барселону"

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Боатенг оценил свой дебют за "Барселону"

Новичок "Барселоны" Кевин-Принс Боатенг оценил свой дебют в составе "сине-гранатовых".

Напомним, что 31-летний ганец провёл на поле 63 минуты в первом матче 1/4 финала Кубка Испании против "Севильи".

"Дебют за "Барселону" - это особенные чувства. Тяжело показать свою лучшую игру, проведя всего одну тренировку с новой командой, но я чувствую себя хорошо. Хочу помочь "Барселоне" - приводит слова футболиста Sport.es.

Напомним, что "Барса" арендовала Боатенга на полгода за 2 миллиона евро с правом последующего выкупа за 8 миллионов.

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Комментарии

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Mutaloff
Mutaloff

Для пешехода очень даже неплохо!

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Хрыстя Пеналду
Хрыстя Пеналду

Жираная казлина, час ходил пешком, вместо того чтоб показать что он не забивать, то хоть бегать умеет!

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