Боатенг оценил свой дебют за "Барселону"

Новичок "Барселоны" Кевин-Принс Боатенг оценил свой дебют в составе "сине-гранатовых".

Напомним, что 31-летний ганец провёл на поле 63 минуты в первом матче 1/4 финала Кубка Испании против "Севильи".

"Дебют за "Барселону" - это особенные чувства. Тяжело показать свою лучшую игру, проведя всего одну тренировку с новой командой, но я чувствую себя хорошо. Хочу помочь "Барселоне" - приводит слова футболиста Sport.es.

Напомним, что "Барса" арендовала Боатенга на полгода за 2 миллиона евро с правом последующего выкупа за 8 миллионов.

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