Защитник сборной Германии Джером Боатенг поделился впечатлениями от пребывания в России.

Напомним, что немцы базируются на базе московского ЦСКА в Ватутинках.

"Там все прекрасно организованно, так что мы чувствуем себя хорошо. В России нам очень нравится, это впечатляющая страна с красивыми городами. Жаль, что в первом матче здесь нам немного не повезло, мы проиграли Мексике со счетом 0:1, но мы уже ждем следующей игры группового этапа со Швецией", - отметил он.

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