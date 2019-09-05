Игрок "Баварии" Джером Боатенг подозревается в избиении своей бывшей жены. Об этом сообщает Spiegel.

По данным источника, дело ведется с осени 2018 года. Зимой 2019 года было проведено расследование, результаты которого были направлены в городской суд Мюнхена.

Представители футболиста заявили, что эти обвинения основаны на непроверенных заявлениях третьих лиц.

Дело пока не открыто, так как судья назначил дополнительное расследование.

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