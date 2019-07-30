Боатенг подтвердил, что в ближайшее время присоединится к "Фиорентине"

Хавбек "Сассуоло" Кевин-Принс Боатенг заявил, что в скором времени перейдет в "Фиорентину". Об этом пишет Tuttomercatoweb.



"Не могу дождаться перехода. Будем смотреть, что будет дальше, но я думаю, это хорошая возможность. Я благодарен "Сассуоло" за то, что дали возможность мне чувствовать себя как дома", - сказал Боатенг.



Напомним, во второй половине розыгрыша сезона-2018/19 футболист играл в "Барселоне" на правах аренды. В "Сассуоло" он играет с 2018 года.

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