Боатенг подтвердил, что в ближайшее время присоединится к "Фиорентине"
Хавбек "Сассуоло" Кевин-Принс Боатенг заявил, что в скором времени перейдет в "Фиорентину". Об этом пишет Tuttomercatoweb.
"Не могу дождаться перехода. Будем смотреть, что будет дальше, но я думаю, это хорошая возможность. Я благодарен "Сассуоло" за то, что дали возможность мне чувствовать себя как дома", - сказал Боатенг.
Напомним, во второй половине розыгрыша сезона-2018/19 футболист играл в "Барселоне" на правах аренды. В "Сассуоло" он играет с 2018 года.
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|Валенсия
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|61
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|Хетафе
|38
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|6
|Севилья
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|Эспаньол
|38
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|Атлетик Бильбао
|38
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|Реал Сосьедад
|38
|50
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|Бетис
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|11
|Алавес
|38
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|Эйбар
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|47
|13
|Леганес
|38
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|Вильярреал
|38
|44
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|Леванте
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|Реал Вальядолид
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|Сельта Виго
|38
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|18
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|38
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