Боатенг покидает "Барселону"

Атакующий полузащитник Кевин-Принс Боатенг возвращается в "Сассуоло", сообщает Football Italia.

По сведениям издания, "Барселона" решила не выкупать права на 32-летнего ганца за 8 миллионов евро.

"Сине-гранатовые" арендовали футболиста в январе, однако с тех пор он провёл на поле всего 123 минуты.

Контракт Боатенга с "Сассуоло" рассчитан до июня 2021 года.

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