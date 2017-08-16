Боатенг покинул "Лас-Пальмас"

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Боатенг покинул "Лас-Пальмас"

"Лас-Пальмас" расстался с ганским полузащитником Кевином-Принсом Боатенгом, сообщает официальный сайт клуба.

Расторжение контракта было оформлено по обоюдному согласию. Футболист был вынужден покинуть клуб по семейным обстоятельствам.

30-летний Боатенг выступал за "Лас-Пальмас" с 2016 года, провел за клуб 29 матчей, провел за клуб 10 голов и отдал 4 результативные передачи. | http://soccernews.ru

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