Боатенг покинул расположение сборной Германии

Защитник "Баварии" и сборной Германии Джером Боатенг покинул расположение национальной команды.

Как сообщает пресс-служба сборной, футболист уехал в ввиду проблем с икроножной мышцей.

Боатенг получил повреждение в матче Лиги наций с Голландией (0:3).

Таким образом центральный защитник не сможет сыграть в матче Лиги наций против команды Франции.

Читайте: Боатенг необычно поздравил Мюллера с днём рождения | http://soccernews.ru