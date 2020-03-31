Боатенг попал в ДТП, влетев в отбойник



Защитник "Баварии" Джером Боатенг попал в аварию на своем автомобиле Mercedes, сообщает TV Oberfranken.

Футболист ехал к сыну в Лейпциг. Во время поездки автомобиль врезался в отбойник возле Мюнхена. Стоит отметить, что машина была на летней резине во время снегопада. Боатенг избежал травм, но ущерб от аварии составил 25 тысяч евро.

В нынешнем сезоне 31-летний Боатенг провел за "Баварию" 24 матча во всех турнирах и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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