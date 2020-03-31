Боатенг попал в ДТП, влетев в отбойник

Теги джером боатенгбавария мюнхен

Боатенг попал в ДТП, влетев в отбойник
Защитник "Баварии" Джером Боатенг попал в аварию на своем автомобиле Mercedes, сообщает TV Oberfranken.

Футболист ехал к сыну в Лейпциг. Во время поездки автомобиль врезался в отбойник возле Мюнхена. Стоит отметить, что машина была на летней резине во время снегопада. Боатенг избежал травм, но ущерб от аварии составил 25 тысяч евро.

В нынешнем сезоне 31-летний Боатенг провел за "Баварию" 24 матча во всех турнирах и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

Не пропустите: "Бавария" ответила "Арсеналу" на предложение о трансфере Боатенга. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Португальский политик оскорбил Роналду и был вынужден извиниться

Португальский политик оскорбил Роналду и был вынужден извиниться

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 25 55
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 25 51
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 25 50
4 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 25 49
5 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 25 47
6 Шальке Шальке 25 37
7 Вольфсбург Вольфсбург 25 36
8 Фрайбург Фрайбург 25 36
9 Хоффенхайм Хоффенхайм 25 35
10 Кельн Кельн 25 32
11 Унион Берлин Унион Берлин 25 30
12 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 24 28
13 Герта Герта 25 28
14 Аугсбург Аугсбург 25 27
15 Майнц 05 Майнц 05 25 26
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 25 22
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 24 18
18 Падерборн Падерборн 25 16
Полная таблица

топ-5 тегов