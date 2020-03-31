Боатенг попал в ДТП, влетев в отбойник
Защитник "Баварии" Джером Боатенг попал в аварию на своем автомобиле Mercedes, сообщает TV Oberfranken.
Футболист ехал к сыну в Лейпциг. Во время поездки автомобиль врезался в отбойник возле Мюнхена. Стоит отметить, что машина была на летней резине во время снегопада. Боатенг избежал травм, но ущерб от аварии составил 25 тысяч евро.
#Unfall auf der A9 bei Selbitz (Lkr. Hof): #FCBayern - Profi Jérôme #Boateng schrottet seinen #Sportwagen | https://t.co/Ds4MRBSEqY https://t.co/gEcarzWsoI #oberfranken #sommerreifen pic.twitter.com/h1dktZXFVT— TV Oberfranken (@tv_oberfranken) March 31, 2020
В нынешнем сезоне 31-летний Боатенг провел за "Баварию" 24 матча во всех турнирах и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.
Не пропустите: "Бавария" ответила "Арсеналу" на предложение о трансфере Боатенга. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|25
|55
|2
|Боруссия Дортмунд
|25
|51
|3
|РБ Лейпциг
|25
|50
|4
|Боруссия Менхенгладбах
|25
|49
|5
|Байер Леверкузен
|25
|47
|6
|Шальке
|25
|37
|7
|Вольфсбург
|25
|36
|8
|Фрайбург
|25
|36
|9
|Хоффенхайм
|25
|35
|10
|Кельн
|25
|32
|11
|Унион Берлин
|25
|30
|12
|Айнтрахт Франкфурт
|24
|28
|13
|Герта
|25
|28
|14
|Аугсбург
|25
|27
|15
|Майнц 05
|25
|26
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|25
|22
|17
|Вердер Бремен
|24
|18
|18
|Падерборн
|25
|16