Боатенг попрощался с "Барселоной"

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Боатенг попрощался с "Барселоной"
Ганский полузащитник "Барселона" Кевин-Принс Боатенг попрощался с каталонским клубом.

"В этот день завершается один из самых захватывающих опытов в моей карьере. Я благодарен каждому, кто помог этому осуществиться. Я благодарен партнерам по команде и руководству "Барселону".

Я навсегда сохраню воспоминания о фанатах в своем сердце. Я отдавал всего себя каждую минуту на тренировках и матчах, в которых мне посчастливилось сыграть в этой фантастической форме! - написал Боатенг в своем Instagram.

32-летний Боатенг перешел в "Барселону" в январе 2019 года из "Сассуоло" на правах аренды. Всего за каталонский клуб он провел четыре матча, в которых не отметился результативными действиями. "Барселона" имела право выкупить контракт игрока за восемь миллионов евро, но отказалась от этой возможности.

Таким образом, Боатенг вернется в "Сассуоло", с которым у него действует контракт до лета 2021 года.

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