Боатенг попрощался с "Барселоной"
Ганский полузащитник "Барселона" Кевин-Принс Боатенг попрощался с каталонским клубом.
"В этот день завершается один из самых захватывающих опытов в моей карьере. Я благодарен каждому, кто помог этому осуществиться. Я благодарен партнерам по команде и руководству "Барселону".
Я навсегда сохраню воспоминания о фанатах в своем сердце. Я отдавал всего себя каждую минуту на тренировках и матчах, в которых мне посчастливилось сыграть в этой фантастической форме! - написал Боатенг в своем Instagram.
32-летний Боатенг перешел в "Барселону" в январе 2019 года из "Сассуоло" на правах аренды. Всего за каталонский клуб он провел четыре матча, в которых не отметился результативными действиями. "Барселона" имела право выкупить контракт игрока за восемь миллионов евро, но отказалась от этой возможности.
Таким образом, Боатенг вернется в "Сассуоло", с которым у него действует контракт до лета 2021 года.
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|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|38
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|2
|Атлетико Мадрид
|38
|76
|3
|Реал Мадрид
|38
|68
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|Валенсия
|38
|61
|5
|Хетафе
|38
|59
|6
|Севилья
|38
|59
|7
|Эспаньол
|38
|53
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|Атлетик Бильбао
|38
|53
|9
|Реал Сосьедад
|38
|50
|10
|Бетис
|38
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|Алавес
|38
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|Эйбар
|38
|47
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|Вильярреал
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|44
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|Реал Вальядолид
|38
|41
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|Сельта Виго
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|Жирона
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