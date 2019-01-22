Боатенг после перехода в "Барселону" назвал лучшего игрока мира

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Боатенг после перехода в "Барселону" назвал лучшего игрока мира

Ганский новичок "Барселона" Кевин-Принс Боатенг заявил, что он считает лучшим игроком мира аргентинского нападающего каталонского клуба Лионеля Месси.

"Лучшим игроком мира является Месси. Во всем мире. Что вы смеетесь? Это правда. Месси - лучший в любом. Он доказал это за последние 10 лет", - приводит слова Боатенг официальный твиттер клуба.

Напомним, что "Барселона" арендовала 31-летнего Боатенга у "Сассуоло" на полгода за два миллиона евро.

Не пропустите: "Барселона" решила избавиться от многообещающего воспитанника. | http://soccernews.ru

 

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