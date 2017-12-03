Боатенг принес "Айнтрахту" победу над "Гертой"

В матче 14-го тура чемпионата Германии "Айнтрахт" на выезде добился волевой победы над "Гертой". Счет открыл Дэви Зельке, но затем голы Мариуса Вольфа и Кевина-Принса Боатенга принесли победу гостям. Благодаря этой победе "Айнтрахт" поднялся на восьмое место в Бундеслиге. "Герта" осталась на 11-й позиции.

"Герта" – "Айнтрахт" - 1:2 (1:1)

Голы: Зельке, 15 - 1:0, Вольф, 26 - 1:1, Боатенг, 80 - 1:2

"Герта": Ярстейн, Миттельштедт (Лазаро, 62), Рекик, Лангкамп, Вайзер, Лекки, Шелбред, Майер (Лустенбергер, 62), Платтенхардт, Зельке, Ибишевич (Эссвайн, 82).

"Айнтрахт": Градецки, Сальседо, Абраам, Виллемс, Фалетт, Хасебе, Вольф, Боатенг, Гачинович (Баркок, 46), Ребич (Таватха, 88), Аллер (Йович, 90).

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