Боатенг принял итоговое решение по своему будущему

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Боатенг принял итоговое решение по своему будущемуЗащитник мюнхенской "Баварии" Джером Боатенг принял итоговое решение по своему будущему, информирует SportBild.

Так, по сведениям источника, 29-летний бек решил отказаться от перехода в ПСЖ и остаться на "Альянц Арене" после того, как парижане приобрели на его позицию Тило Керера из гельзенкирхенского "Шальке", а сам он провел разговор с новоиспеченным главным тренером своей команды Нико Ковачем, который и убедил его остаться.

Напомним, Нико Ковач прокомментировал победу "Баварии" в Суперкубке Германии. | soccernews.ru

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